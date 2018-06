"Aquarius" : toujours bloqué en mer, bientôt cap vers l'Espagne

L'Aquarius est toujours bloqué en pleine mer au réveil, mardi 12 juin. Pour venir en aide aux 629 migrants qui se trouvent à bord, des fruits et du pain ont été envoyés de Sicile par la marine italienne. Sur place, la situation sanitaire est encore stable, mais le temps presse. L'Aquarius devrait être rejoint par une escorte italienne dans la journée, selon SOS Méditerranée, qui déclare : "Rome planifie de transborder les rescapés plus tard sur des navires italiens, après quoi nous mettrons le cap ensemble sur Valence (Espagne)".

La fin d'un périple

Malte et l'Italie refusent depuis trois jours d'accueillir les migrants, l'Espagne est le seul pays à avoir accepté de les secourir. Le ministre espagnol des Affaires étrangères s'en félicite. En France, seul le président de l'Assemblée de Corse s'est dit prêt à accueillir le bateau. Le gouvernement français reste prudent et affirme que le problème est plus large. Parmi les passagers, des femmes enceintes, des enfants et des blessés qui devront attendre plusieurs jours avant la fin de leur calvaire. L'Aquarius devrait arriver en Espagne en fin de semaine.

