Nathalie Loiseau : "L'Europe, ce n'est pas un jeu de massacre"

L'ancienne eurodéputée et éphémère ministre des Armées Sylvie Goulard n'a pas obtenu l'aval du Parlement européen jeudi 10 octobre pour être nommée commissaire européenne au Marché intérieur. Pour Nathalie Loiseau, ancienne secrétaire d'État aux Affaires européennes et désormais députée européenne, Sylvie Goulard a été "l'objet d'attaques de basse politique". "Ce que je constate, c'est qu'elle a été attaquée en particulier par les partis d'opposition français [...], ligués les uns avec les autres, le RN et Les Républicains main dans la main, pour ne jamais parler d'Europe, du fond", pense l'eurodéputée.

Une revanche "bas de gamme"

Nathalie Loiseau voit dans ce revers une revanche "bas de gamme" de la part des partis qui ont perdu les élections européennes de mai. "L'Europe, ce n'est pas un jeu de massacre", précise-t-elle en expliquant que son groupe politique ne sera pas dans la revanche. Concernant le candidat remplaçant Sylvie Goulard, cette dernière risquant une mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs des eurodéputés MoDem, "Je ne commenterai rien sur la foire au nom. C'est au président de se décider", insiste Nathalie Loiseau.