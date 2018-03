VIDEO. Yann Moix veut porter plainte en diffamation contre Gérard Collomb

Depuis la fin du mois de janvier, l'écrivain et le ministre de l'Intérieur s'affrontent par médias interposés au sujet d'une vidéo filmée par l'auteur à Calais montrant le traitement des migrants par les forces de l'ordre.

"Maintenant ça suffit." Invité de Thierry Ardisson, samedi 3 mars, dans l'émission "Salut les terriens" sur C8, l'écrivain Yann Moix a annoncé qu'il avait l'intention d'attaquer le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb en diffamation. Car depuis la fin du mois de janvier, les deux hommes s'affrontent par médias interposés au sujet d'une vidéo filmée par le chroniqueur d'"On n'est pas couché" à Calais montrant le traitement des migrants par les forces de l'ordre.

« Je vais attaquer le ministre de l’intérieur Gérard #Collomb pour des propos diffamatoires à mon égard » - @MrYannMoix dans #SLT pic.twitter.com/PdYGuMpi6L — Les Terriens ! (@lesterriens) 3 mars 2018

Dans une lettre ouverte publiée par Libération dimanche 21 janvier, Yann Moix affirmait, s'appuyant sur des images qu'il avait filmées, que des "actes criminels", "des actes de barbarie", "des atteintes aux droits fondamentaux" étaient commis à Calais (Pas-de-Calais) à l'encontre des migrants. Dans la vidéo qui accompagnait cette lettre ouverte, on voyait notamment des membres des forces de l'ordre gazer des migrants et leurs vêtements.

Sur le plateau de BFMTV, mercredi 21 février, le ministre de l'Intérieur avait dénoncé "un montage qui reprenait des images de la jungle de Calais". "On n'était pas en plein hiver, on était en plein été", avait affirmé Gérard Collomb. "Lorsque l'on est un responsable politique de haut rang, quand on est à son poste, on ne peut pas faire passer pour de la mythomanie ce qui n'est que du témoignage", a répliqué Yann Moix, samedi soir.