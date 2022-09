"Je trouve que les mots employés par le président de la République sont des mots qui conviennent, des mots qui vont bien", déclare, vendredi 16 septembre sur franceinfo, le maire de Marseille Benoît Payan à propos du projet de loi sur l'immigration annoncé jeudi soir par Emmanuel Macron. Pourtant, il s'en méfie : "Tous les trois ou quatre ans, on a des annonces régulières de loi sur l'immigration. Moi, j'attends de voir ce qu'il y a dans la loi." Plus qu'un texte, il demande des "moyens pour accueillir dignement les gens".

Le maire de Marseille demande des actes

Benoît Payan loue les intentions "formidables" d'Emmanuel Macron qui a notamment annoncé vouloir "accélérer les procédures" et "intégrer plus vite par la langue et par le travail", mais l'élu de gauche demande des actes.

>> Après l'assurance-chômage, les retraites et la fin de vie, Emmanuel Macron met l'immigration au programme

"C'est comme l'amour", selon Benoît Payan : "Les mots c'est bien, les preuves c'est mieux." Il demande "des moyens pour savoir comment on accueille les gens, comment on les intègre, comment ils trouvent leur place dans un parcours de vie".

"Certains vont venir quelques semaines, d'autres quelques mois, puis d'autres peuvent s'installer et devenir Français." Brenoît Payan, maire de Marseille à franceinfo

Au bord de la mer Méditerranée, Marseille est "une ville d'accueil", "qui s'est construite" avec l'immigration, rappelle Benoît Payan. Une grande partie de la population marseillaise est issue des différentes vagues d'immigration des dernières décénies, voire même des derniers siècles.