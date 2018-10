VIDEO. “On profite de notre notoriété pour montrer ce qui se passe ici“ : dix mois plus tard, la Love Army de retour au Bangladesh

Initié par Omar Sy, DJ Snake, mais aussi les vidéastes Jêrome Jarre, Seb la Frite ou Justriadh - qui cumulent à eux trois plusieurs dizaines de millions de vues sur Youtube - ce mouvement humanitaire avait permis, en novembre 2017, d’alerter sur la condition des Rohingyas, une ethnie musulmane représentant 5 % de la population birmane, contrainte de se réfugier dans le camp de Kutupalong (Bangladesh) en raison de leur persécution par l’armée. Malgré les quelques critiques lui reprochant son manque d’expérience, la Love Army s’est offerte une belle réputation. Et pour cause : près de 3 millions d’euros avait été récoltés pour venir en aide aux 700 000 réfugiés.

3000 maisons construites

Dans ce "plus grand camp de réfugiés au monde", la Love Army a depuis embauché 3180 Rohingyas et mis en place de nombreux projets parmi lesquels la construction de 91 puits, et de 3000 maisons équipées de cheminées, panneaux solaires, matelas et matériel de cuisine. Malgré cela, les conditions de vie restent très difficiles pour les centaines de milliers d’hommes, femmes et enfants dans le camp. Le Youtubeur Mansour, alias Vangar92 témoigne dans l’une de ces habitations : “Là je suis tout seul ici […] c’est trop dur. Imaginez 8 personnes à l’intérieur […] ce sont des conditions de vie impossible.“ Mohamed, un réfugié, confirme, et déplore que la communauté internationale ne fasse pas le nécessaire pour son peuple : “Ils devraient se retrouver […] et mettre la pression sur le gouvernent de la Birmanie.“ En attendant, ces Youtubeurs restent très motivés comme l'affirme Mansour : “On est prêts à tout pour aider les gens, les personnes dans le besoin.“