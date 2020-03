VIDEO. Migrants : "Il faut négocier avec Erdogan", affirme François Ruffin

"Il faut négocier avec Recep Tayyip Erdogan", a affirmé mercredi 4 mars sur franceinfo François Ruffin, député La France insoumise de la Somme, alors que des dizaines de milliers de migrants ont afflué vers la Grèce. La Turquie menace de laisser passer des millions de migrants vers l'Europe si elle n'obtient pas une aide de l'Union européenne pour gérer le flux de réfugiés syriens.

Il faut avoir des discussions avec le président turc. Il y a des discussions qui sont nécessaires, on ne peut pas laisser opérer ce chantage-là. François Ruffin à franceinfo

Pour le député LFI de la Somme, Recep Tayyip Erdogan "utilise" cette crise "comme un chantage et comme une monnaie d'échange pour être soutenu dans les opérations militaires qu'il veut mener en Syrie". "Il ne faut pas le soutenir, mais il faut avoir des discussions avec lui", a poursuivi François Ruffin.

En attendant, "l'humanité doit prévaloir", selon lui. "Ces personnes-là doivent être accueillies, celles qui sont sur les navires doivent être accueillies dignement. Et peut-être qu'à la place de mettre 270 millions d'euros supplémentaires pour qu'il y ait plus de navires qui patrouillent et mieux armés, si on les mettait dans l'accueil des réfugiés, pour avoir un accueil plus digne, ça ne serait peut-être pas plus mal", a conclu François Ruffin.