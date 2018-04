VIDEO. France-Italie : dos à dos

La Riviera méditerranéenne entre Nice et Vintimille : un décor de carte postale, hérissé de barrières, de douanes et de barrages… En ces temps de terrorisme, de crise migratoire et de repli national, passer la frontière franco-italienne est devenu un parcours d'obstacles. Entre les habitants des deux côtés, les objets de litige s’accumulent. Il devient de plus en plus difficile de vivre d’un côté et de travailler de l’autre.

Querelles franco-italiennes

Les élus de la vallée de la Roya, enclave française en territoire italien, interdisent le passage aux camions italiens. Le TER entre Nice et le Piémont roule maintenant à 40 km/h et les Français renâclent à financer la rénovation de la ligne. Les travaux du tunnel sont ralentis par plusieurs arrestations côté italien, et le renvoi par la France de jeunes migrants mineurs envenime encore un peu plus les relations bilatérales.

Un reportage de Frédérique Maillard et Salah Agrabi, diffusé dans "Avenue de l'Europe" le 18 avril 2018.