Vatican : la main tendue du Pape aux migrants

Accueillir l’humanité blessée, ce sont les mots utilisés par le pape François, ce 16 avril 2016. Il rentre de l’île grecque de Lesbos, point d’entrée des migrants en Europe. Dans l’avion de retour, il ramène avec lui trois familles ayant fui la Syrie. Derrière l’image, le geste sans précédent d’un pape tourmenté par la crise migratoire.

Rentrer avec des migrants pour frapper l’opinion

Poignée de mains pour signifier la solidarité de l’Église et stupéfaction de cette Syrienne. Quelques heures avant, elle était encore dans un camp de migrants. Cinq ans plus tard, la voici installée à Rome, parlant un italien presque parfait. Aidée par le Vatican, elle a étudié et est maintenant laborantine dans un hôpital. Rentrer avec des migrants pour frapper l’opinion, une idée proposée par les collaborateurs de François.