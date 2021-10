Une association de "riders" récolte des vêtements chauds pour les réfugiés

France 3 Alpes

L’association "Riders for refugees" collecte actuellement des vêtements chauds pour les redistribuer ensuite aux réfugiés. La récolte qui s'arrête ce 31 octobre se fait grâce aux 75 points de collecte disponibles aux quatre coins de la France mais également en Suisse. Cette initiative soutenue par des magasins spécialisés ainsi que des célébrités des sports de glisse réchauffe les cœurs et les corps. #IlsOntLaSolution

L'association Riders for Refugees a lancé pour la septième année consécutive une collecte de vêtements chauds à destination des réfugiés. L'initiative a été créée par Danny Burrows, rédacteur d'un magazine de snowboard après une visite dans la "jungle" de Calais. Depuis, le projet a pris de l'ampleur grâce au soutien de sportifs célèbres dans le monde de la glisse ainsi que de marques spécialisées qui n'hésitent pas à alimenter l'action. L'an dernier, l'association a réussi à récupérer plus de 12 000 habits.

Fédérer le monde de la glisse pour la bonne cause

Les 75 points de collectes répartis partout en France et aussi en Suisse permettent à l'association de couvrir le territoire et de mieux réunir les acteurs de la glisse. Parmi les contributeurs, Riders for Refugees compte pas moins de 15 entreprises spécialisées dans l'équipement de ski. "Cela nous permet de récupérer des vêtements qui sont quasiment neufs, qui viennent de parc de test, de SAV ou qui ont un petit défaut et qui ne peuvent pas être vendus. Parfois ça nous arrive de récolter des cartons de 200 doudounes", explique David Malacrida, président de Riders For Refugees.

Pour redistribuer les stocks, Riders for Refugees peut compter sur une dizaine d'associations et de bénévoles. Certaines structures importantes comme Médecins Sans Frontières n'hésitent pas à solliciter les organisateurs selon les besoins qu'ils ont. D'ailleurs, au moment de ranger la récolte, réfugiés, bénévoles ou encore sportifs de haut niveau viennent donner un coup de mains. Pour rappel, la collecte dure jusqu'au 31 octobre 2021.