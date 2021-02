Pau : un responsable d'un centre d'accueil de réfugiés tué au couteau par un demandeur d'asile

Le drame s'est déroulé en fin de matinée, vendredi 19 février. Un responsable d'un centre d'accueil de réfugiés de Pau (Pyrénées-Atlantiques) a été tué par un demandeur d'asile soudanais qui lui a porté plusieurs coups de couteau, a appris l'AFP auprès de la municipalité et de source policière.

Selon les informations de France Télévisions, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile a appelé les pompiers vers 11 heures, signalant qu'un homme de 46 ans, directeur du foyer géré par l’Association Isard-Cos, était grièvement blessé à l'arme blanche. L'homme est mort de ses blessures, tandis que le suspect, un Soudanais de 38 ans, a été interpellé sans incident.

De son côté le maire de Pau, François Bayrou, sollicité par France 3 Nouvelle-Aquitaine, n'a pas souhaité s'exprimer "pour le moment".

Un geste qui serait lié au refus de sa demande de statut de réfugié

Selon les informations de France Télévisions, le suspect est en France depuis 2015 et non hébergé dans ce centre. Son geste serait lié au refus de sa demande de statut de réfugié et ne présente pas de caractère terroriste.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Twitter qu'il se rendait sur place. Il est attendu à Pau vers 17 heures.