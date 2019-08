Turquie, départs forcés

Istanbul accueille, officiellement, au moins 500 000 réfugiés syriens. Et en réalité, sans doute beaucoup plus. Selon plusieurs témoignages, la Turquie expulse certains de ces réfugiés vers la Syrie. Ce pays, et cette guerre, qu'ils voulaient fuir. Reportage de Ludovic de Foucaud et Shona Bhattacharyya.