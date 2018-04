Trois députés LREM reçoivent une lettre de menaces après avoir refusé de voter la loi asile et immigration

Un certain "comité patriotique 732" qualifie Matthieu Orphelin, François-Michel Lambert et Sonia Krimi de "collabos" et les appelle à se comporter en "députés responsables".

Séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale le 14 mars 2018. (MAXPPP)