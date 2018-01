Trappes, 50 ans d'immigration

Pendant un an, Ariane Chemin et Raphaëlle Bacqué ont enquêté sur la ville de Trappes. "On s'est dit, au fond, l'immigration, on va la raconter par les parents d'Omar Sy, par les parents de Jamel Debbouze, par les parents d'Anelka", explique Ariane Chemin.

Les réussites du communisme municipal

Pour la journaliste, "C'est un concentré insensé de l'Histoire contemporaine avec des interactions avec les événements internationaux." Comme un scénario de série, l'enquête mêle djihadisme, échecs politiques, et succès éclatants. "Trappes était une ville assez particulière, puisqu'elle détenait le record européen de départ au Djihad", rappelle Ariane Chemin. "Tout ça a fait qu'on s'est intéressé à cette ville plutôt qu'à une autre." La journaliste cite les nombreuses stars qui ont bénéficié des dispositifs de la ville : "Anelka va au club de foot qui est un club rouge, c'est le club communiste de la ville. Et donc au fond, on n'a peut-être pas assez mesuré qu'ils étaient les réussites d'une certaine époque, c'est-à-dire des années 70, 80, du communisme municipal".