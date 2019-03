Tanitoluwa Adewumi : le petit maître des échecs

Tanitoluwa Adewumi a huit ans. Il est réfugié, sans abri et joue aux échecs depuis un peu plus d’un an. Le jeune garçon vient de remporter le championnat d’échecs de l’État de New York (États-Unis) dans sa catégorie. "Ça demande une profonde réflexion, explique-t-il. Il y a beaucoup de choses à assimiler." Pour remporter ce titre, il a dû battre 73 enfants surentrainés et souvent issus des meilleures écoles privées.

Une collecte de 186 000 dollars

"Son intelligence, ses capacités d’apprentissage sont hors norme, affirme Russell Makofsky, son entraîneur. Commencer juste à jouer et battre les meilleurs en un an, c’est du jamais vu et tout ça en vivant dans un foyer pour sans-abri !" Tani et sa famille sont Nigérians. Ils ont fui en 2017 les persécutions de Boko Haram contre les chrétiens. Désormais ils vivent à New York et sont demandeurs d’asile. L’histoire de ce jeune garçon a ému l’Amérique. Une collecte en ligne a rapporté en quelques jours plus de 186 000 dollars, de quoi permettre à Tani de voir beaucoup plus loin.