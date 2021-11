Syriens, Irakiens et Yéménites sont désormais interdits de vol vers la Biélorussie depuis la Turquie

Les ressortissants d'Irak, de Syrie et du Yémen ont désormais l'interdiction "d'acheter des billets et d'embarquer pour la Biélorussie depuis les aéroports de Turquie", a annoncé la Direction générale de l'aviation turque, vendredi 12 novembre. L'autorité aérienne précise que cette mesure restera en vigueur "jusqu'à nouvel ordre", alors que le régime d'Alexandre Loukachenko est accusé d'acheminer des migrants vers l'Europe. La compagnie aérienne biélorusse Belavia avait déjà annoncé, dans la matinée, qu'une interdiction lui avait été faite par les autorités turques d'embarquer des ressortissants de ces trois pays depuis la Turquie.

Due to the problem of illegal border crossings between the European Union and Belarus, it has been decided that the citizens of Iraq, Syria and Yemen who want to travel to Belarus from Turkish airports will not be allowed to buy tickets and boarding until further notice.