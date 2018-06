Sommet européen : l'Italie bloque l'adoption de conclusions communes

L'Italie attend de savoir si elle obtiendrait satisfaction sur ses exigences dans le dossier migratoire.

Les débats s'annoncent âpres. L'Italie bloque, jeudi 28 juin, l'adoption de conclusions communes sur divers sujets abordés en première partie du sommet européen en cours à Bruxelles, en attendant de savoir si elle obtiendrait satisfaction sur ses exigences dans le dossier migratoire, a-t-on appris de sources concordantes.

"Alors qu'un Etat membre a réservé sa position sur la totalité des conclusions, aucune conclusion n'ont été adoptées à ce stade", a expliqué le porte-parole du Conseil européen (qui réunit l'ensemble des chefs d'Etat et de gouvernement) dans un court communiqué.

"Une discussion très virulente"

"Il y a eu une longue discussion sur la procédure, pendant plus d'une demi-heure", a expliqué un responsable européen. "Les Italiens réservent leur opinion sur le résultat du débat qui portera sur la migration", a-t-il précisé.

Selon une autre source européenne, "ça a été une discussion très virulente et tout le monde est tombé sur l'Italien, mais bon, (il n'y a pas eu) de consensus, donc on n'a pas pu adopter les conclusions". Les 27 autres dirigeants ont été "étonnés, et pas forcément contents", a ajouté cette même source.