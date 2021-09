Somme : un passeur de migrants condamné à trois ans de prison avec sursis

Un passeur de migrants a été condamné à trois ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d'Amiens mercredi 29 septembre, rapporte France Bleu Picardie. À la barre, il a expliqué qu'il pensait et qu'il avait accepté de transporter des meubles contre 400 euros et, en pleurant, a dit "regretter avoir fait cela", qu'il ne pensait pas "faire de mal" et que "c'était stupide d'avoir accepté de faire cela".

L'homme de 27 ans, d'origine polonaise, avait été interpellé dimanche matin dans la Somme, sur le littoral de la Manche, alors qu'il transportait dans son fourgon tout le nécessaire pour une traversée vers le Royaume-Uni, à savoir un bateau gonflable de dix mètres, un moteur, un plancher de bateau et 41 gilets de sauvetage.

Le même jour, 37 migrants de plusieurs nationalités avaient été retrouvés dans les dunes de la Baie de Somme par les gendarmes. Cinq autres personnes de nationalité irakienne avaient été interpellées, dont un homme soupçonné d'être également un passeur. Il a avoué les faits mais n'a pas été condamné, faute de preuves. En revanche, il a une obligation de quitter le territoire français.