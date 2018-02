Sadiq, réfugié afghan, vit dans une \"tiny-house\" installée dans le jardin d’une famille française

Depuis deux mois, Sadiq habite dans une "tiny-house" installée dans le jardin de Charlotte, son conjoint et ses deux enfants, en banlieue parisienne. Sadiq a fuit la guerre en Afghanistan et bénéficie aujourd’hui du projet "In My Backgyard" ("Dans mon jardin" - IBMY), porté par l’association Quatorze, associée au Samusocial de Paris, en charge de l’insertion et de l’accompagnement social des réfugiés. Avec ses "tiny-house", des petites maisons en bois mobiles, compactes et fonctionnelles, le projet IMBY permet aux réfugiés d’être hébergés dans le jardin de familles volontaires.

"Il y a une certaine confiance qui s’instaure"

Accueillir Sadiq, pour Charlotte, "ça nous paraissait une évidence." La mère de deux enfants a constaté que "malheureusement, le gouvernement a une politique de plus en plus répressive vis-à-vis des demandeurs d’asile et des migrants. On s’est donc dit que peut-être à notre niveau, on était en capacité d’agir. Le projet IMBY s’est présenté vraiment au bon moment pour nous."

Conscient que seul il aurait eu du mal à trouver une maison et un travail, Sadiq considère ce projet comme "très important". En plus, "ça se passe bien avec la famille. se réjouit-il. Déjà, j’habite avec une famille française, c’est bien pour apprendre le français et la culture, parce que pour nous c’est très différent. Ça se passe bien avec les enfants aussi, parfois on dîne tous ensemble, on discute… Tout se passe bien."

Une bonne ambiance que confirme Charlotte : "Il y a une certaine confiance qui s’instaure et on se voit de plus en plus maintenant. On a chacun notre agenda, des rendez-vous, nous on a des enfants petits mais on déjeune ou on dîne ensemble au moins une fois par semaine. Il y a un peu un rituel qui s’est instauré."

Un hébergement temporaire

L’objectif du projet IBMY c’est aussi de faciliter l’insertion sociale et professionnelle. "L’idée, explique Charlotte, c’est qu’il va automatiquement y avoir un roulement. Dès que Sadiq aura trouvé un emploi, qu’il cherche encore, normalement il devrait pouvoir trouver un toit." Sa famille s’est engagée à accueillir des réfugiés pendant deux ans. Pour autant, "ça ne veut pas dire qu’on ne le verra plus ! prévient la jeune femme. Je pense que des liens suffisamment forts se seront tissés petit à petit pour qu’on ait envie de se revoir."