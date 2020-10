Royaume-Uni : quatre hommes jugés pour la mort de 39 migrants

Le Minh Tuan n’a pas pu se rendre au procès à Londres (Royaume-Uni) faute d’argent. Devant l’autel dressé en mémoire de son fils à Nghe An (Vietnam), "je pleure chaque fois que je brûle de l’encens. Je ne peux pas me retenir quand je regarde sa photo". Ce père est triste, mais sans haine envers les accusés. "Notre famille ne demande qu’un soutien financier pour que nous puissions payer notre dette et élever les enfants".

A l’automne 2019, son fils, un riziculteur de 30 ans, laisse sa femme et ses deux enfants pour tenter de leur préparer un avenir meilleur en Europe. Sa famille l’aide à payer 30 000 dollars à des passeurs. Son corps sera retrouvé le 23 octobre à Essex, dans la banlieue de Londres, à l’arrière d’un camion frigorifique. 31 hommes et huit femmes, des migrants vietnamiens, sont morts d’hyperthermie et d’asphyxie. Dans cette affaire, quatre hommes sont jugés depuis lundi 5 octobre pour homicides involontaire et aide à l’immigration clandestine. Le chauffeur a plaidé coupable et son procès aura lieu plus tard.













