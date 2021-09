Royaume-Uni : les Britanniques s'en prennent à la France concernant l'afflux massif de migrants sur leurs côtes

Depuis plusieurs jours, des centaines de migrants quittent la France pour rejoindre les côtes anglaises. À bord des bateaux, ils sont plus d'une quarantaine, parfois plus, et les bateaux n'arrivent pas tous à bon bord. Les tentatives de traversées sont en constante augmentation selon la préfecture maritime de la Manche de la mer du Nord. En 2018, cette dernière avait compté 600 tentatives de traversées contre 15 400 en 2021, deux fois plus qu'en 2020.

Les Britanniques menacent de supprimer les subventions françaises pour les contrôles côtiers

"Le bateau prenait l'eau, je pleurais avec mes enfants. Nous avons dû appeler la police pour venir nous sauver", raconte une femme du Kurdistan qui a été sauvée de la noyade par les forces maritimes britanniques. Ceux qui échouent dans la traversée sont renvoyés dans le camp de Grande-Synthe (Nord). Dans ce camp, ils sont plus d'une centaine et ils ne rêvent que d'une chose, rejoindre la Grande-Bretagne et quitter les conditions de vie difficiles qu'ils connaissent sur le territoire français. Certains ont déjà essayé de prendre les bateaux plus d'une dizaine de fois. "Les Britanniques reprochent aux Français de ne pas faire assez d'efforts pour empêcher les migrants de rejoindre leur côte. Cette semaine la tension est encore montée, ils menacent de couper les subventions françaises pour financer les contrôles côtiers", rapporte Maëlys Septembre, journaliste France Télévisions en direct depuis Londres (Royaume-Uni).