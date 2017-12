VIDEO. Projet de loi sur l'immigration : une députée LREM interpelle Collomb, Mélenchon applaudit

"Tous les étrangers de France ne sont pas des terroristes, tous les étrangers de France ne sont pas d'indélicats fraudeurs aux aides sociales. Dire le contraire, c'est jouer avec les peurs !" Alors que le gouvernement s'apprête à présenter un projet de loi potentiellement explosif sur l'immigration et l'asile, la députée LREM de la Manche Sonia Krimi a vivement interpellé le ministre de l'Intérieur, mardi 19 décembre, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

"Les centres de rétention deviennent des centres de détention !" : @Sonia_Krimi (LREM) interpelle le gouvernement sur sa future loi sur l'asile et l'immigration. #DirectAN QAG pic.twitter.com/dGoVtJmMhZ — LCP (@LCP) 19 décembre 2017

"Vous le savez, les caricatures simplistes et cyniques apparaissent rapidement dans le débat public", a-t-elle lancé en direction de Gérard Collomb, rappelant que "très tôt, le président de la République a fixé notre philosophie sur l'accueil des étrangers : plus d'humanité et de dignité, des réponses plus rapides et plus respectueuses".

Des centres de rétention "indignes de notre République"

"Les personnes dont nous parlons aiment la France comme au premier jour, comme je l'aime depuis le premier jour, a poursuivi la députée, qui possède la double nationalité franco-tunisienne. Elles fuient des pays en guerre, elles fuient un avenir économique et climatique leur paraissant bien ternes. La France les accueille mais les conditions d'accueil sont aujourd'hui dans une impasse."

"Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République", a-t-elle lancé sous les applaudissements des députés de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, mais venus aussi des bancs de La République en marche.