Près de 90 millions de réfugiés dans le monde selon le Haut-Commissariat des Nations unies

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a publié son rapport annuel sur les déplacements forcés dans le monde. Selon le programme de l’ONU près de 89,3 millions de personnes ont été déplacées dans le monde en 2021. Un chiffre en hausse de 8% par rapport à 2020 et qui a doublé en 10 ans selon le HCR. Parmi eux, ce sont près de 27,1 millions de réfugiés qui ont dû quitter leur pays alors que 53,2 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur dans leur propre pays.

41% des personnes déplacées sont des mineurs

Les raisons de ces déplacements forcés sont majoritairement les guerres et les persécutions, mais aussi les crises économiques et le climat. On retrouve donc ainsi parmi les pays ayant accueilli le plus de réfugiés la Turquie, le Pakistan et l’Ouganda, mais aussi la Colombie.



Pour 2022, le HCR avance le chiffre de 6,8 millions de personnes de réfugiés ayant quitté l’Ukraine entre le 24 février et le 25 mai 2022. Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.