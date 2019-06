Pour éviter les drames en Méditerranée, "la seule méthode, c'est la méthode Salvini", estime Stéphane Ravier

L'image a fait le tour du monde. C'est celle d'un père qui s'est noyé avec sa petite fille, en voulant traverser le Rio Grande, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. "Le souci, c'est que certaines associations, certains politiques utilisent ces drames pour mener une stratégie d'émotion et de culpabilisation pour faire accepter (...) une immigration massive", a réagi Stéphane Ravier sur le plateau de Dimanche en politique, dimanche 30 juin.

Francis Letellier évoque également l'accostage de force du bateau humanitaire le Sea-Watch à Lampedusa, avec à son bord, une quarantaine de migrants secourus au large de Libye. Sur la question de la crise migratoire, le sénateur marseillais donne raison au premier ministre italien Matteo Salvini. "La seule méthode qui permettra qu'il n'y ait plus de drame en Méditerranée c'est la méthode Salvini, c'est la méthode en Australie, "no way", vous n'aurez aucun droit, si vous posez un pied chez nous, vous ne pourrez pas poser le second parce que vous serez expulsé", affirme Stéphane Ravier.

Embaucher dans les urgences

La France a traversé une canicule pendant la dernière semaine du mois de juin. Le gouvernement a-t-il bien géré cet épisode ? demande Francis Letellier. "Le gouvernement gère, il est toujours dans l'urgence, dans la réaction plutôt que dans l'action", déclare le sénateur du Rassemblement national. "Il faut évidemment embaucher dans les urgences (...) mais tout ça aurait de l’être fait en amont et encore une fois, ce gouvernement n'a rien prévu", poursuit-il.

Dimanche en politique a également évoqué l'enjeu des municipales à Marseille, en mars 2020. Stéphane Ravier y sera candidat pour la troisième fois. Pour le conseiller municipal marseillais, "c'est tout à fait gagnable pour le Rassemblement national".