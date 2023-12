Plus de 60 migrants sont portés disparus et présumés morts après le naufrage de leur bateau au large de la Libye

La Libye et la Tunisie sont les principaux points de départ pour les migrants qui risquent une traversée périlleuse dans l'espoir d'atteindre l'Europe, via l'Italie.

Un nouveau drame en Méditerranée. Plus de 60 migrants sont portés disparus et présumés morts après le naufrage de leur bateau au large des côtes libyennes, a annoncé samedi 16 décembre l'Organisation internationale pour les migrations. De hautes vagues auraient submergé l'embarcation après son départ de Zuwara, dans le nord-ouest de la Libye, a précisé le bureau libyen de l'OIM dans un communiqué transmis à l'AFP.

Il y avait environ 86 personnes à bord, a-t-elle ajouté, citant des témoignages de survivants. La plupart des victimes, des femmes et des enfants parmi elles, venaient du Nigeria, de Gambie et d'autres pays africains, a encore précisé l'OIM, ajoutant que 25 personnes avaient été secourues et transférées dans un centre de détention libyen.

La Libye et la Tunisie sont les principaux points de départ pour les migrants qui risquent une traversée périlleuse dans l'espoir d'atteindre l'Europe, via l'Italie. Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'OIM, a écrit sur X que plus de 2.250 personnes sont mortes cette année en Méditerranée centrale, un "chiffre dramatique qui démontre que malheureusement on n'en fait pas assez pour sauver des vies en mer".