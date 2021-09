Plus de 10 000 euros par mois, une voiture de fonction, une indemnité logement : le traitement d'un directeur d'association humanitaire pose question

Arthur Anane, directeur général d'Equalis, une association d'aide aux migrants et aux sans-abri, s'est octroyé un salaire de plus de 10 000 euros net par mois.

Arthur Anane, directeur d'une association d'aide aux migrants et aux sans-abri, en grande partie financée par des fonds publics, perçoit un salaire de plus de 10 000 euros net mensuels, épingle le Canard Enchainé, ce mercredi 22 septembre, montant que franceinfo est en mesure de confirmer.

Le conseil d'administration de l'association a également doté son directeur d'un véhicule de fonction et d'une indemnité mensuelle de logement. Avec ces révélations, Arthur Anane, par ailleurs président en Île-de-France de la Féderation des acteurs de la solidarité, a été contraint de se mettre en retrait de ses fonctions bénévoles à la FAS, a précisé son président, Pascal Brice, à l'AFP.

Un train de vie qui interroge

Contacté par franceinfo, l'un des membres du conseil d'administration de cette association, forte d'un budget de 83 millions d'euros annuels et de 900 salariés, reconnaît qu'un tel salaire "se situe dans la fourchette très très haute dans le milieu".

Il y a plus d'un an, en juin 2020, Arthur Annane est devenu le directeur général de la nouvelle structure Equalis, qui regroupe deux associations. Il était directeur général de l'une d'entre elles depuis 2015, la Rose des Vents. "Avec la fusion, difficile de diminuer son salaire, nous avons tous voté pour ce montant" et ces avantages, explique un ancien dirigeant joint par franceinfo.

À la direction d'Equalis, personne n'a souhaité se rendre joignable pour répondre aux questions de franceinfo. Au conseil d'administration, certains décrivent un directeur général "dévoué" et "compétent".