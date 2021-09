Pas-de-Calais : 23 migrants dont un enfant secourus au large de Wimereux

Vingt-trois migrants ont été secourus au large de Wimereux dans le Pas-de-Calais. Six femmes et un enfant de 4 ans se trouvaient à bord.

Vingt-trois migrants en difficulté sur leur embarcation ont été secourus dimanche 5 septembre, au large de Wimereux dans le Pas-de-Calais, rapporte France Bleu Nord. Un enfant de 4 ans se trouvait dans l’embarcation.

Les 23 migrants, tentaient la traversée de la Manche, lorsqu’ils ont été victimes d’une panne de moteur. Ils ont demandé assistance et ont été secourus par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez. Six femmes et un enfant de 4 ans se trouvaient à bord. Tous les rescapés sont sains et saufs et ont été amenés au port de Boulogne-sur-Mer.

Un nombre record de traversées

Début août, le record du nombre de traversées effectuées a été battu, avec plus de 480 arrivées sur les côtes anglaises selon le ministère britannique de l'Intérieur. Le 12 août, un migrant avait perdu la vie après le naufrage de son embarcation.