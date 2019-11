Paris : plus de 1 600 migrants évacués par les forces de l'ordre

Ils vivaient depuis des mois voire des années dans la rue parfois entre deux bretelles du périphérique parisien. Jeudi 7 novembre, à 6 heures du matin, plus de 1 600 personnes sont évacuées par 600 gendarmes et policiers à Paris. "Non seulement nous mettons à l'abri, c'est-à-dire que nous sommes dans une démarche humanitaire, une démarche qui permet à ceux qui sont dans des situations extrêmement difficiles un hébergement, mais nous ne tolérerons pas de réinstallation", a déclaré Didier Lallement, le préfet de police de Paris.

Direction une quinzaine de gymnases en Île-de-France

Beaucoup d'hommes sont présents et on compte environ 250 familles originaires du Soudan, d'Afghanistan ou d'Érythrée notamment. Pour eux, direction une quinzaine de gymnases en Île-de-France. Les autorités promettent d'étudier chaque cas personnellement. Les demandeurs d'asile majoritaires selon les associations seront orientés vers un hébergement d'urgence. Les autres, considérés comme clandestins, devront quitter le territoire.

