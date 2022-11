Paris : nouvelle évacuation d'un camp de migrants porte de la Chapelle, près d'un millier d'occupants pris en charge

Près d'un millier d'exilés qui vivaient dans les rues du nord de Paris ont été évacués, jeudi 17 novembre tôt dans la matinée. L'opération s'est terminée avant midi et "il y a eu 956 personnes mises à l'abri", a affirmé à l'AFP l'association France terre d'asile (FTDA), opératrice de l'Etat. Même si une "cinquantaine de personnes arrivées plus tard risquent de ne pas avoir de solution", a-t-elle ajouté.

Les membres de ce campement, essentiellement des ressortissants afghans, ont été ont été conduits en bus vers des hébergements temporaires, en Ile-de-France et en région, ont précisé dans un communiqué commun la préfecture de la région Ile-de-France, qui a conduit l'évacuation, et la préfecture de police de Paris. Et le communiqué de détailler que 197 des 956 personnes "ont été orientées en région" et "759 en Ile-de-France, vers des centres d'hébergement".

"Sur place, la situation était particulièrement compliquée car il commençait à faire très froid", a souligné Nikolaï Posner, un responsable d'Utopia56 qui intervient auprès des migrants à la rue, déplorant le "cycle perpétuel" de formation des campements et d'évacuations policières.