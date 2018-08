Orban et Salvini face à Macron, les migrants déchirent l'UE en deux camps

En visite au Danemark mercredi 29 août, Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi de sa campagne européenne. Le chef de l'État a pleinement assumé le bras de fer entretenu par les dirigeants nationalistes de l'Union européenne. Mardi à Milan, le leader de l'extrême droite italienne Matteo Salvini et le Premier ministre populiste hongrois Viktor Orban ont clairement fait d'Emmanuel Macron, "qui soutient l'immigration", leur opposant.

Une alliance anti-migrants

Le duo entend lancer un axe nationaliste en Europe avec en ligne de mire une politique très dure à l'égard des migrants. "Nous travaillons à construire une future alliance qui exclut les socialistes et la gauche et qui remet au centre les valeurs et les identités qui représentent nos mouvements politiques et nos gouvernements", a déclaré Matteo Salvini. À sept mois des élections européennes, l'immigration est déjà un sujet majeur de la campagne.

Le JT

Les autres sujets du JT