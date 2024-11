Nouveaux records des flux migratoires et de l'emploi des immigrés en 2023, selon l'OCDE

Pour la deuxième année consécutive, les flux migratoires atteignent "des niveaux record, mais ne sont pas hors de contrôle", écrit dans un rapport publié jeudi 14 novembre l'OCDE [l'Organisation de coopération et de développement économiques], qui a comptabilisé 6,5 millions de nouveaux immigrés permanents en 2023 (contre 6,1 en 2022). Environ un tiers des 38 pays de l'OCDE ont connu des niveaux d'immigration record en 2023, en particulier le Royaume-Uni, mais aussi le Canada, la France, le Japon et la Suisse.

La majeure partie de l'augmentation est due à la migration familiale (+16%), mais l'immigration humanitaire (+20%) est également en hausse, note l'OCDE. Les migrations de travail sont, elles, restées stables. Toutefois selon cette enquête, "l'insertion des immigrés sur le marché du travail continue d'atteindre des niveaux jamais atteints".

L'augmentation du nombre de travailleurs migrants a contribué à une croissance économique soutenue

"La tendance à la hausse post-pandémique de l'emploi des immigrés s'est poursuivie en 2023, l'OCDE enregistrant globalement des niveaux d'emploi historiquement élevés et de faibles niveaux de chômage, à 71,8 % et 7,3%, respectivement", poursuit l'organisation. Dix pays, dont le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que l'ensemble des 27 pays de l'UE, ont recensé "les taux d'emploi des immigrés les plus élevés jamais enregistrés". Le poids des immigrés parmi les entrepreneurs a considérablement augmenté dans les pays de l'OCDE au cours des 15 dernières années. En 2022, 17% des travailleurs indépendants étaient en moyenne des migrants, contre 11% en 2006, relève le rapport.