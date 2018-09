Nigéria: retour d'exil

Des centaines de Nigérians ont été rapatriés vers leur pays d'origine, en provenance de Libye. Candidats malheureux à l'exil, leur route s'est arrêtée dans ce pays. Depuis plus d'un an et demi, près de 10 000 ressortissants nigérians sont rentrés volontairement chez eux.