Nicolas Dupont-Aignan veut retirer la gestion des prisons au ministère de la Justice

Nicolas Dupont-Aignan se réjouit de la mise en place pour les migrants de centres de transit à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, car c'est ce qu'il proposait pour la France lors de la campagne présidentielle. "Quand l'Allemagne le fait, cela devient possible. C'est la fin du système Schengen qui ne marchait pas. C'est la fin de la libre circulation des personnes", se félicite le député de l'Essonne dans "Les 4 Vérités" mardi 3 juillet.

"Les Allemands, grâce aux Bavarois, prennent les mesures qui s'imposent. Si l'Allemagne contrôle ses frontières et si Emmanuel Macron continue sa politique de laxisme migratoire, les migrants iront vers la France et on aura un drame migratoire", ajoute-t-il, avant de demander "solennellement à Emmanuel Macron de faire comme l'Allemagne".

La France se fait "coloniser"

Le président de Debout la France assume le terme de "colonisation migratoire". "Un pays qui accepte chaque année de manière légale l'équivalent de la ville de Bordeaux, un pays qui n'est pas capable d'expulser ceux qui se voient refuser le droit d'asile est un pays qui, petit à petit, se fait coloniser", assure-t-il.

Nicole Belloubet "doit rendre des comptes" sur l'évasion de Redoine Faïd. "Les surveillants pénitentiaires alertent depuis des mois sur le laxisme et la seule mesure de la ministre de la Justice est d'installer le téléphone dans les cellules", s'insurge Nicolas Dupont-Aignan, qui souhaite que la gestion des prisons soit "confiée au ministère de l'Intérieur".