Naufrage à Calais : un jeune migrant accuse les autorités françaises et britanniques

Quelques jours après le plus mortel des naufrages d'embarcations de migrants dans la Manche, avec 27 personnes mortes noyées, un homme qui se présente comme l'un des rescapés témoigne. Selon lui, des passagers en détresse auraient appelé les polices française et britannique au secours, mais que celles-ci auraient refusé d'intervenir. "Nous avons envoyé notre localisation à la police française, et ils ont dit qu'on était dans les eaux britanniques. Nous avons donc appelé la police britannique pour qu'ils nous aident, et ils ont dit : 'Appelez la police française'".

La Marine nationale dément

La situation à bord serait, selon le témoin, devenue peu après cet appel catastrophique. "Les gens ont perdu espoir, et nous avons commencé à couler doucement", confie-t-il. Pour la Marine nationale, qui intervient régulièrement sur des sauvetages, il est totalement impossible qu'une aide ait été refusée. "On est dans des enjeux de sauvegarde de préservation de la vie en mer. C'est évident que d'un côté comme de l'autre de la Manche, la coordination est totale et qu'il n'y a pas de jeu de renvoi de balles", a commenté le capitaine Éric Lavaud, porte-parole de la Marine nationale. Une enquête est en cours.