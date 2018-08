Nantes : un camp de migrants au centre-ville

Un camp de réfugiés en plein coeur de Nantes, en Loire-Atlantique. 200 tentes où se pressent plus de 400 réfugiés soudanais, érythréens ou éthiopiens. L'un d'entre eux ouvre sa tente à nos journalistes et livre sa lassitude après de longs mois sur les routes. "Il n'y a pas d'endroit pour se doucher, pas de toilettes, il n'y a rien", confie-t-il face caméra. Quelques tentes plus loin, un burkinabé a fui son pays qui ne peut plus le protéger, il se dit très inquiet. "Il y a des enfants, il y a des femmes. Vous voyez la situation, c'est trop difficile pour nous. On ne peut pas vivre dehors pour construire un avenir".

Les bénévoles se mobilisent

Un collectif de soutien aux migrants a installé quelques douches provisoires. Quatre douches pour 400 migrants et quelques toilettes à 500 mètres. "Il faut accepter que c'est une situation qui va continuer", explique un bénévole. Certains dossiers vont être examinés en urgence, mais la présence des migrants suscite des réactions mitigées auprès de la population.