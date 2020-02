Municipales : la question de l\'accueil des migrants dans la ville de Grande-Synthe

La ville de Grande-Synthe, dans le Nord, qui compte 20 000 habitants, s'est beaucoup investie dans l'accueil des migrants ces dernières années. Mais la solidarité est-elle encore l'un des enjeux de ces municipales ? À Grande-Synthe les migrants vivent toujours comme des ombres en périphérie de la ville. Quelques centaines, principalement Kurdes, sont dans l'attente d'un passage pour l'Angleterre.

Pour la première fois depuis trois ans, ils passent l'hiver dehors

Dans la commune, ils reçoivent de la nourriture et des soins. Pour la première fois depuis trois ans, certains passent l'hiver dehors. Les dizaines de cabanons de bois installés par Médecins sans frontière et l'ancien maire ont brûlé en 2017. L'an passé, un gymnase avait été ouvert, mais depuis plus rien n'est fait pour aider les migrants. La mairie laisse faire l'État, qu'il estime être responsable de leurs conditions d'accueil.

