Moussa, guinéen, homosexuel et menacé d\'expulsion

Il est aujourd'hui demandeur d'asile en France. Moussa est un acrobate guinéen, il est demandeur d'asile et homosexuel. Il affirme que son compagnon a été brûlé vif sous ses yeux, en Guinée. En une semaine, il a échappé deux fois à l'expulsion. Une quarantaine de militants se sont mobilisés pour empêcher cela. En Guinée, l'homosexualité est punie, jusqu'à trois ans de prison.

Une loi pour protéger les demandeurs d'asile homosexuels ?

Moussa est arrivé en France en 2015 avec un visa de travail. Il a posé ses valises à Nîmes (Gard) où il s'est engagé comme bénévole auprès de l'association Aides. Sa demande d'asile a été rejetée deux fois. Mais grâce à la mobilisation de ces dernières semaines, plusieurs personnalités politiques le soutiennent, comme Anne Hidalgo. D'autres remettent en cause la véracité de son histoire, comme Laurence Vanceu, députée de la majorité. Des pays comme l'Inde, le Sénégal et le Ghana sont considérés comme des "pays sûrs" par la France, alors que leur législation est homophobe. Un amendement de la loi asile et immigration visant à protéger les demandeurs d'asile homosexuels doit être examiné par le Sénat.