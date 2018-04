Migrants : une "marche citoyenne et solidaire" s'élance de la frontière italienne pour rallier Londres

Une soixantaine de personnes entament, lundi 30 avril, une marche depuis Vintimille, ville à la frontière franco-italienne. L'objectif, fixé par l'association calaisienne L'Auberge des migrants, est de rejoindre symboliquement Calais, puis la capitale britannique, le 8 juillet prochain.

Ambiance musicale à Vintimille pour ce premier jour de #MarcheSolidaire ! Merci à tous pour votre mobilisation !! pic.twitter.com/x46FiMB34C — Marche Solidaire Vintimille-Londres (@Solidaritywalk) 30 avril 2018

"Ce n'est pas en érigeant des murs et des barrières qu'on va permettre aux gens de vivre bien", a indiqué le député européen José Bové, lors d'un point-presse sur un parking de Vintimille. "Il y a des guerres, il y a des gens qui sont victimes du changement climatique, il y a des gens qui sont victimes de situations économiques catastrophiques, ces gens-là se mettent en mouvement parce qu'ils n'ont pas d'autres choix", a-t-il ajouté.

Dix-sept migrants tués à la frontière depuis 2015

Avant le départ, une minute de silence a été observée en mémoire des 17 migrants tués depuis juin 2015 – selon le décompte de l'association locale ADN – en tentant de franchir la frontière Vintimille-Menton par la route, le rail ou des chemins de montagne périlleux.

"On est très nombreux aujourd'hui et j'espère que la marche va prendre encore plus d'énergie", a souligné Maya Konforti, secrétaire de L'Auberge des migrants qui a reçu le soutien de nombreuses autres organisations tout au long du parcours. La première étape doit mener les marcheurs à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), côté français, avant d'atteindre notamment Nice (3 mai), Antibes (4 mai), Cannes (5 mai), Marseille (12 mai), Lyon (24 mai) et Paris (17 juin).