Migrants : tensions entre la France et le Royaume-Uni autour de la Manche

Malgré la présence de policiers, les traversées de la Manche se multiplient. Plus de 15 000 migrants ont tenté de gagner l'Angleterre depuis le début de l'année. Depuis la mise en place du Brexit, la question migratoire a ravivé les tensions entre la France et le Royaume-Uni. Sur une plage du Nord, Gérald Darmanin demande la négociation d'un traité entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

63 millions d'euros réclamés

"Nous sommes pour un accord (...) fondé sur la réciprocité et la souveraineté de nos deux États, qui règle le problème des demandes d'asile, des reconduites", a déclaré le ministre de l'Intérieur. La France réclame aussi au Royaume-Uni l'argent promis pour lutter contre le trafic sur les côtes françaises, 63 millions d'euros. Une somme que Londres a menacé plusieurs fois de ne pas payer, reprochant à la France de ne pas en faire assez pour empêcher le départ des migrants.