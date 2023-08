Migrants : six personnes décèdent dans la Manche en tentant de rejoindre l'Angleterre

Six migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre par la Manche sont décédées, samedi 12 août. Leur embarcation n'a pas tenu. Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la Mer, a estimé que ces morts étaient de la responsabilité des passeurs.

Alors qu'ils tentaient de gagner l'Angleterre, une soixantaine de migrants se sont retrouvés en grande difficulté à bord de leur embarcation, samedi 12 août. Cinq navires français, deux navires britanniques et un hélicoptère sont alors dépêchés sur place pour les secourir. "On ne voyait rien du tout. Ils étaient dans l'eau, mais on ne les voyait pas. Ils n'avaient aucun gilet de sauvetage", raconte Régis Holy, secouriste de la SNSM, qui estime qu'ils avaient entre 25 et 30 ans de moyenne d'âge.

Le gouvernement accuse les passeurs

La plupart ont survécu, mais six Afghans n'ont pas pu être sauvés, et deux autres ont disparu. Le secrétait d'État chargé de la Mer, Hervé Berville, s'est rendu sur place et a déploré "un drame humain terrible. Si nous déplorons [ce samedi] six victimes, c'est la responsabilité de trafiquants, de criminels qui envoient des jeunes, des femmes, des adultes à la mort". Face à l'ultra-sécurisation des points de sortie français, les passeurs se sont adaptés.