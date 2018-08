Migrants : Rome menace l'Europe

Le vice-président du Conseil italien avait donné à l'Europe jusqu'à ce vendredi 24 août au soir pour trouver une solution à la crise des migrants en Italie. "Rome a l'impression que l'Europe n'est pas solidaire dans la répartition des migrants secourus en Italie", résume Laura Tositti, correspondante de France 2 en Italie.

14 milliards d'euros versés l'an passé

Jusqu'à présent, le rôle du méchant était tenu par Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur. Mais ce soir, c'est l'autre grand chef de parti, Luigi Di Maio, qui a lancé cet ultimatum : ou l'Europe trouve un plan de répartition systématique des migrants secourus en Méditerranée, ou la péninsule cessera de verser sa part du budget à l'Union européenne. "L'an dernier, l'Italie a versé 14 milliards d'euros, et en a reçu un peu moins de 11 milliards en retour, rappelle la journaliste. Bruxelles refuse de répondre ce soir à cet ultimatum, indiquant que les États travaillent à une répartition la plus juste possible."

Le JT

Les autres sujets du JT