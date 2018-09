Migrants : quel accueil pour les premiers réfugiés de Châteaudouble ?

Le cas de ce village du Var avait fait la une de l'actualité à la suite de la visite de Marine Le Pen. Châteaudouble doit accueillir plus de 70 migrants dans l'ancienne maison de retraite, en attendant l'étude de leur dossier. Et les premiers sont arrivés lundi 17 septembre, dont Fouad, 20 ans. "Je ne sais pas quoi dire, je viens d'arriver. Je ne connais pas les gens d'ici. C'est difficile pour moi de dire que je suis heureux d'être ici", confesse-t-il.

"Je suis ravi qu'ils soient là"

Il se dit afghan et aurait fui son pays et la guerre depuis deux ans. Passé par l'Iran et la Turquie, le voilà en France où il souhaite étudier l'économie et monter son entreprise. "Je suis ravi qu'ils soient là. On va avoir des liens, on va avoir des tas de choses qui vont se passer", s'enthousiasme un habitant. "Si on migrait ailleurs, on serait content qu'on nous prenne", exprime un autre.

