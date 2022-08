Migrants : quatre hommes soupçonnés d'être des passeurs interpellés en Savoie

Quatre Italiens, soupçonnés d'être des passeurs, ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche sur la route du Mont-Cenis (Savoie), rapporte lundi 1er août France Bleu Pays de Savoie. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces quadragénaires tentaient de faire entrer en France neuf étrangers de nationalité syrienne.

Dimanche, à 3h10 du matin, la police aux frontières et les gendarmes mobiles ont intercepté deux véhicules occupés par ces quatre individus et les neuf Syriens, dont six adultes âgés de 24 à 39 ans et trois enfants âgés de 1, 3 et 10 ans.

Tous ont été conduits dans les locaux de la police aux frontières à Modane. Les ressortissants syriens ont reçu l'obligation de quitter le territoire français. Les quatre passeurs italiens devront, eux, s'expliquer devant le tribunal d'Albertville en mars prochain.