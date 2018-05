Migrants : polémique entre Gérard Collomb et Anne Hidalgo

Des campements de migrants à Paris sont désormais promis à l'évacuation. Près de 1 500 migrants vivent dans des tentes au bord d'un canal. Les conditions de vie y sont déplorables, tout comme la sécurité au sein de ces campement. Si certains riverains disent ne jamais s'être sentis menacés, la cohabitation reste difficile.

Une polémique sur fond de rivalité politique

Dans tout Paris, il y aurait aujourd'hui 2 300 migrants qui vivraient dans ce type de campements. Le ministre de l'Intérieur demande leur évacuation au plus vite. Il accuse la maire de Paris d'avoir laissé la situation se dégrader et de ne pas avoir saisi la justice. Les élus de la ville dénoncent une opération de communication. La polémique se fait sur fond de rivalité politique entre Anne Hidalgo et les élus de la République en marche. Les prochaines élections municipales à Paris sont dans tous les esprits.

