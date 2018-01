Migrants : Macron attendu à un mini-sommet européen en Italie

Emmanuel Macron arrivera ce mercredi soir à Rome, d'où s'exprime le journaliste de France 2 François Beaudonnet, pour participer à ce sommet rassemblant les sept pays de l'UE situés autour de la Méditerranée. Il y a la France, l'Italie, l'Espagne ou la Grèce. Tous ces pays ont en commun la problématique des migrants et des frontières communes.

Des élections scrutées de près

Jeudi matin, le président français parlera de nouveau des migrants avec le président et le chef du gouvernement italiens. Il y a eu des tensions très fortes entre les deux pays, parce que l'Italie estimait que la France ne prenait pas sa part du fardeau. Les choses sont en train de se régler. Emmanuel Macron évoquera sûrement aussi la politique intérieure en Italie. Un vote essentiel aura lieu début mars. Et le résultat de ces élections des députés et des sénateurs s'annoncent très incertains.

Le JT

Les autres sujets du JT