Migrants : le témoignage d'Ibrahim, arrivé en France il y a une semaine

Ce mercredi, le plus grand camp de réfugiés de Paris a été démantelé. Plusieurs milliers de personnes ont été expulsées et accompagnées vers différents centres d'accueil de la région. L'action s'est déroulée dans le calme, d'autres démantèlements devraient suivre dans les jours et semaines qui viennent.

Le parcours d'Ibrahim

Ibrahim est un jeune nigérian arrivé en France il y a tout juste une semaine. Au micro de franceinfo, il raconte son histoire. "Ce n'est pas facile de vivre au Nigéria quand on n'a plus de famille, surtout lorsqu'on est ado, explique-t-il. C'est pour ça que j'ai essayé de ne pas faire de mal et de me rendre en Europe. J'ai dû dormir dans la rue, essayer de trouver de quoi manger. Voilà ce que j'ai vécu avant d'être dans ce camp." Ici, il pourra avoir accès à de la nourriture et pourra prendre une douche en attendant que sa situation soit étudiée.