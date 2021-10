Migrants : le bras de fer entre la France et l'Angleterre enfin terminé ?

Les Anglais accusent le gouvernement français de laxisme dans sa politique migratoire tandis que Paris demande à Londres de tenir ses engagements et de contribuer à payer les contrôles policiers sur la côte. Maëlys Septembre, correspondante à Londres est en direct et nous précise la situation.

Les Britanniques semblent enfin prêts à payer les contrôles policiers comme ils s'étaient engagés à le faire. "Cette fois, le gouvernement britannique le promet, et donne même un semblant de calendrier. Les 63 millions d'euros promis à la France pour renforcer ses patrouilles devraient être envoyés à la France dans les prochaines semaines", précise-t-elle.



Des difficultés administratives

D'après le gouvernement britannique, le retard de paiement, n'est, en aucun cas, dû à des considérations politiques. "Londres évoque comme raison de ce retard, des difficultés administratives et non des considérations politiques", poursuit-elle. Pourtant, il a quelques semaines, la ministre de l'Intérieur britannique avait "elle-même menacé, de ne pas payer, si la France n'interceptait pas plus de migrants", conclue-t-elle.