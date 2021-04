Migrants : la police a arrêté 20 passeurs du Maghreb vers l'Espagne

La police espagnole a annoncé lundi 12 avril avoir arrêté 20 personnes qui se livraient au trafic de migrants sur des embarcations de fortune entre le Maghreb et l'Espagne. Le réseau est considéré comme responsable d'un naufrage au mois de février dans lequel quatre personnes ont trouvé la mort. Lors de l'opération, qui a mobilisé 150 policiers et des agents d'Europol, cinq armes à feu, de nombreuses munitions, ainsi que trois bateaux et de l'argent liquide ont été retrouvés lors des perquisitions.

Leurs victimes, en majorité marocaines et mineures, étaient approchées à Ceuta, une enclave espagnole sur la côte nord du Maroc se trouvant à quelques kilomètres des côtes du sud de l'Espagne, a indiqué la police dans un communiqué. Ces migrants effectuaient ensuite la traversée vers la péninsule ibérique moyennant 2 500 euros, à bord de bateaux pouvant contenir 7 à 10 personnes.