Migrants : "Il y a des risques de pertes de vies humaines" si personne n'accueille l'Ocean Viking, alerte SOS Méditerranée

La directrice de l'ONG SOS Méditerranée, Sophie Beau, évoque la situation dramatique des 234 migrants recueillis par l'"Ocean Viking", toujours en attente d'un port d'accueil. La pression s'accentue sur l'Italie.

"Il y a des risques importants de pertes de vies humaines" si aucun port n'est désigné pour accueillir le navire Ocean Viking et ses 234 migrants à bord, s'est inquiétée samedi 5 novembre sur franceinfo Sophie Beau, co-fondatrice et directrice de l'ONG SOS Méditerranée. Le bateau est actuellement dans les eaux internationales, proche de la Sicile. "Cela fait quinze jours que nous avons des rescapés à bord. Il n'y a jamais eu de période d'attente aussi longue dans l'histoire de l'Ocean Viking. C'est inédit et extrêmement révoltant, a-t-elle dénoncé. Selon elle, des discussions diplomatiques ont lieu mais en attendant il n'y a pas de port désigné".

La directrice de SOS Méditerranée décrit "des conditions météorologiques difficiles", "une situation psychologique compliquée" ainsi qu'une "épidémie d'infections respiratoires à bord". Selon elle, "il s'agit d'une situation d'urgence". Sophie Beau dit "trouver logique" de débarquer "en Italie ou à Malte car ce sont les pays les plus proches".

La France "prête" à prendre sa part

"C'est une question d'heures désormais car j'ai vraiment peur de conséquences graves pour les gens à bord. C'est extrêmement périlleux", termine-t-elle. Vendredi 4 novembre, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, a dit que la France était prête "à prendre une partie des femmes et enfants, comme nous l'avons fait précédemment".