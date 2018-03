VIDEO. "Vous avez des préservatifs ?" : les recommandations d'un passeur nigérian à une journaliste qui veut passer en Libye

La journaliste soudanaise Nima Elbagir est correspondante pour CNN. Elle a réussi à s'infiltrer parmi des migrants au Nigeria. Premier contact avec son passeur, Oveke. "On n'est pas là pour s'amuser, c'est sérieux. Ҫa fait longtemps que je suis dans le business", explique-t-il à son interlocutrice. Le départ est prévu le soir même. Son passeur lui fait ses dernières recommandations avant de monter dans le car.

"Je dois me faire à l'idée que je risque de me faire violer"

"Vous avez des préservatifs ?, demande le passeur à la jeune femme. Mettez-en dans votre sac pour le voyage. On vous les donne, c'est gratuit." Interloquée, la journaliste lui demande s'il fait cela en raison de maltraitances envers les femmes commises pendant le voyage. Le passeur lui indique que ces pratiques sont courantes en Libye. "C'est pour ça que je vous dis de prendre ces trucs avec vous !", lâche-t-il. Nima Elbagir n'ira pas jusqu'en Libye. Le voyage étant trop dangereux, elle descendra en cours de route. "En tant que femme, on me demande de prendre des préservatifs. Je dois me faire à l'idée que pendant tout le trajet, je risque de me faire agresser, violer ou maltraiter", résume-t-elle.