Migrants de Calais : le tribunal administratif rejette les principales demandes des associations sur l'accès à l'eau

Le tribunal a cependant enjoint la préfecture à installer des latrines dans un des secteurs où les migrants sont regroupés.

La justice a donné raison à la préfecture du Nord. Le tribunal administratif de Lille a rejeté, mardi 31 juillet, les principales requêtes des associations d'aide aux migrants à Calais qui réclamaient un meilleur accès aux points d'eau.

Les associations critiquaient notamment une trop grande distance entre les points d'eau et les lieux de vie. "La distance maximale entre les lieux de vie, qui sont trois à Calais, et les points d'eau est de 500 m, soit 10 minutes de marche à pied. Nous ne considérons pas que, même quand on est un exilé à Calais, marcher dix minutes pour avoir accès à des services fondamentaux (eau, distribution des repas, accès au soin..) soit excessif", avait répliqué la préfecture à l'audience.

"Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit aux demandes d'injonction présentées par les associations au titre de l'accès à l'eau, aux douches, et du ramassage des ordures", a finalement conclut le tribunal dans son ordonnance.

Nouvelles latrines

Le tribunal a en revanche ordonné, sous dix jours, l'installation d'un "nouveau point d'accès aux latrines" pour "les occupants des campements du secteur Est", où vivent 50 personnes réparties dans 23 tentes. L'absence de latrines y "révèle une carence de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité des personnes présentes dans ces campements", d'après le tribunal.

Une ordonnance de juin 2017, validée par le Conseil d'Etat un mois plus tard, avait déjà enjoint l'Etat à prendre des mesures comme la création de points d'eau et de sanitaires.